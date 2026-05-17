Caso Epstein, una decina di nuove vittime si presentano alla Procura di Parigi

ROMA, 17 MAG - Una decina di nuove presunte vittime di Jeffrey Epstein si sono presentate oggi alla procura di Parigi. Lo ha dichiarato a RTL la procuratrice Laure Beccuau. La procura di Parigi ha aperto un'ampia indagine per "traffico di esseri umani" in seguito alla pubblicazione da parte del governo Usa di migliaia di file appartenenti al pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. L'obiettivo è, in particolare, identificare coloro che potrebbero averlo aiutato a commettere i suoi crimini in Francia. "Nessuna delle persone potenzialmente coinvolte è stata interrogata" finora, ha precisato. In totale, si sono fatte avanti una ventina di vittime, tra cui una decina che non erano precedentemente note alla procura. Tra le altre vittime figurano quelle di Jean-Luc Brunel, un agente di modelle accusato di stupro di minori, suicidatosi in carcere nel 2022, e di Gérald Marie, ex capo della prestigiosa agenzia di modelle Elite, oggetto di denunce e che ha pubblicamente negato le accuse tramite il suo avvocato. "Stiamo ascoltando queste vittime; alcune di loro si trovano all'estero", ha spiegato il procuratore. "Abbiamo recuperato il computer di Epstein, i suoi tabulati telefonici e le sue rubriche", che sono attualmente sottoposte ad ulteriori analisi, ha aggiunto. "Riceveremo anche richieste di assistenza internazionale". "Solo quando avremo completato il controllo" dei rapporti di Epstein con le altre figure chiave della sua rete in Francia "ascolteremo gli accusati", ha aggiunto.