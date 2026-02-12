Caso Epstein, la polizia norvegese perquisisce l'abitazione dell'ex premier Jagland

OSLO, 12 FEB - La polizia norvegese ha perquisito oggi le abitazioni di Thorbjorn Jagland: lo ha annunciato l'avvocato dell'ex primo ministro sospettato di "corruzione aggravata" nell'ambito dei suoi contatti passati Jeffrey Epstein. I documenti pubblicati alla fine di gennaio sul caso Epstein suggeriscono in particolare che Jagland e/o la sua famiglia abbiano soggiornato o trascorso le vacanze presso il finanziere tra il 2011 e il 2018, in un periodo in cui l'ex capo del governo era diventato presidente del comitato Nobel - che assegna il premio Nobel per la pace - e segretario generale del Consiglio d'Europa. "Okokrim (unità di polizia incaricata dei reati finanziari, ndr) sta attualmente effettuando perquisizioni presso l'abitazione di Thorbjorn Jagland e nelle sue residenze secondarie", ha dichiarato in un comunicato il suo avvocato Anders Brosveet, all'indomani della revoca da parte del Consiglio d'Europa dell'immunità di cui godeva fino ad allora il suo ex segretario generale.