Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Caso di Dengue a Prato, paziente tornato da viaggio in India

epa12176537 A worker fumigates anti-mosquito fog to control dengue fever at a residential area in Depok, West Java, Indonesia, 15 June 2025. The fogging was a preventive measure against the spread of dengue fever carried by the Aedes aegypti mosquito. Indonesian Ministry of Health recorded 257,271 dengue cases with 1,461 deaths in 2024. EPA/MAST IRHAM
epa12176537 A worker fumigates anti-mosquito fog to control dengue fever at a residential area in Depok, West Java, Indonesia, 15 June 2025. The fogging was a preventive measure against the spread of dengue fever carried by the Aedes aegypti mosquito. Indonesian Ministry of Health recorded 257,271 dengue cases with 1,461 deaths in 2024. EPA/MAST IRHAM
AA

PRATO, 22 AGO - L'Asl Toscana Centro riferisce di un caso di Dengue in un paziente rientrato da un viaggio in India il 15 agosto 2025. Attualmente è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Prato "e le sue condizioni non destano preoccupazione. È stata immediatamente effettuata l'inchiesta epidemiologica da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl per ricostruire gli spostamenti del paziente dal rientro in Italia ad oggi. L'uomo ha soggiornato esclusivamente in due abitazioni private e non ha segnalato altri luoghi di permanenza". In collaborazione con il Comune di Prato l'Asl ha predisposto un intervento di disinfestazione nelle aree circostanti alle due abitazioni. La Dengue, ricorda, è una malattia virale, tipicamente da importazione, non endemica in Italia, inoltre "la Regione Toscana ha messo a disposizione un vaccino contro la Dengue per i cittadini che accedono ai centri di medicina dei viaggi".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PRATO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario