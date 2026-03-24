Caso Delmastro-Chiorino, minoranza Piemonte diserta cerimonia vittime mafia

TORINO, 24 MAR - La maggioranza del Consiglio regionale del Piemonte è rimasta da sola in aula per la commemorazione delle vittime innocenti delle mafie in occasione della 31/a Giornata nazionale. Le minoranze hanno infatti abbandonato i propri scranni dopo che il Consiglio non ha accettato di rinviare il cerimoniale a martedì prossimo, dopo l'annunciata informativa di Cirio e Chiorino. La vicenda politica riguarda la vicepresidente della Regione, coinvolta - insieme, tra gli altri, al sottosegretario Delmastro - per la sua passata partecipazione alla srl della figlia di Mauro Caroccia (condannato per reati di mafia nell'ambito di un'indagine sul clan camorristico dei Senese) che gestisce un ristorante a Roma. Sono stati 28 i contrari e 20 i favorevoli alla proposta di sospensiva del punto all'ordine del giorno per rinviare la lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia. L'istanza era stata presentata da Pasquale Coluccio (M5s). Domenico Rossi (Pd) aveva spiegato che le opposizioni avrebbero partecipato al cerimoniale solo in caso di rinvio. "È una commemorazione solenne" e l'assenza di un'informativa sul caso Delmastro-Chiorino a oggi "ci allontanerebbe dallo spirito necessario". Infatti le opposizioni ritengono che ci sia stata "scarsa trasparenza su una fatto grave" di fronte al quale serve un'informativa, così che "questo consiglio abbia adempiuto ai doveri di trasparenza". Presente in aula Davide Zappalà (Fdi), anche lui coinvolto nel caso Delmastro.