Caso Corona-Signorini, interrogato dai pm l'ex manager di Medugno

MILANO, 29 GEN - In Procura a Milano è in corso l'interrogatorio di Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, edizione 2021-2022, che ha denunciato per violenza sessuale ed estorsione il conduttore Alfonso Signorini, finito al centro anche degli attacchi del format 'Falsissimo' di Fabrizio Corona, che ha parlato di un "sistema Signorini". Accuse respinte al mittente, anche davanti ai pm, dallo stesso giornalista. Piscopo è stato iscritto nel registro degli indagati per revenge porn, stessa accusa contestata all'ex agente fotografico indagato anche per diffamazione e minacce in altri filoni dell'inchiesta. Dagli accertamenti nelle indagini della Polizia e dei pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, infatti, risulta che sarebbe stato Alessandro Piscopo a consegnare all'ex re dei paparazzi chat e immagini dei dialoghi di cinque anni fa tra il modello Medugno e Signorini, poi trasmessi da Corona nel suo format nella puntata di dicembre. Medugno, sentito il 19 gennaio dopo la denuncia, aveva confermato ai pm quei presunti abusi e il "ricatto sessuale" che dice di aver subito nell'aprile 2021. Nelle indagini erano stati interrogati anche Corona e Signorini e poi sono arrivate anche querele a carico dell'ex agente fotografico per diffamazione in concorso con responsabili di Google, che non avrebbe rimosso da YouTube quei video su Signorini. In più, in sede civile per Corona è arrivato un provvedimento di inibitoria per la rimozione delle puntate, sul blocco di altri contenuti diffamatori e sulla consegna del materiale usato per le puntate. Pende, poi, una proposta di misura di prevenzione, per impedirgli l'uso del telefono e dei social, avanzata da Mediaset e su cui sono sono al lavoro altri pm della Procura milanese.