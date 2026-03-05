Giornale di Brescia
Caso Cinturrino, i pm indagano su una decina di casi di 'pizzo e pestaggi'

MILANO, 05 MAR - Sarebbero una decina gli episodi, tra presunti pestaggi e richieste di soldi e droga, per come emergono dalle testimonianze raccolte in questi giorni, su cui sta indagando la Procura di Milano nel caso di Carmelo Cinturrino, il poliziotto in carcere per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri del 26 gennaio. Vicende messe a verbale da pusher, tossicodipendenti e altri testimoni sulle quali, però, gli inquirenti, nelle indagini della Squadra mobile della Polizia, dovranno effettuare ora accertamenti alla ricerca di riscontri per verificare se ci siano elementi probatori concreti.

MILANO

