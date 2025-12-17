Caso Almasri, il Csm archivia la pratica di trasferimento di Lo Voi

ROMA, 17 DIC - Il Csm ha archiviato la pratica di trasferimento d'ufficio del procuratore della Repubblica di Roma, Francesco Lo Voi, aperta in relazione alla vicenda Almasri su richiesta dei consiglieri laici del centrodestra. L'archiviazione è stata approvata con sei astensioni (Isabella Bertolini, Claudia Eccher, Daniela Bianchini, Enrico Aimi e Felice Giuffrè e Daniele Porena).