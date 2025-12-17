Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Caso Almasri, il Csm archivia la pratica di trasferimento di Lo Voi

AA

ROMA, 17 DIC - Il Csm ha archiviato la pratica di trasferimento d'ufficio del procuratore della Repubblica di Roma, Francesco Lo Voi, aperta in relazione alla vicenda Almasri su richiesta dei consiglieri laici del centrodestra. L'archiviazione è stata approvata con sei astensioni (Isabella Bertolini, Claudia Eccher, Daniela Bianchini, Enrico Aimi e Felice Giuffrè e Daniele Porena).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario