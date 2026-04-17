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Caserma vigili del fuoco all'Aquila, aggiudicati i lavori dopo 17 anni

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L'AQUILA, 17 APR - A 17 anni dal sisma, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche ha comunicato l'aggiudicazione dei lavori per la ricostruzione della parte storica della caserma dei vigili del fuoco dell'Aquila, gravemente danneggiata il 6 aprile 2009. L'intervento, finanziato con oltre 11 milioni di euro dalla delibera Cipe 82/2009, riguarda uno degli edifici simbolo dell'emergenza sismica. Il personale ha continuato in questi anni a garantire un servizio essenziale alla popolazione, pur operando in condizioni logistiche complesse. La ricostruzione della caserma consentirà il ritorno nella sede storica e viene indicata come un passaggio nel percorso di ripristino di un presidio dello Stato sul territorio.

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