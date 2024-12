Casellati, la riforma del premierato è una scelta obbligata

ROMA, 12 DIC - "La riforma del premierato non è solo una priorità per il nostro Paese, è una scelta obbligata. In 76 anni di storia repubblicana abbiamo avuto 68 governi della durata media di 14 mesi. L'obiettivo della riforma è dare stabilità al nostro Paese, avere credibilità a livello internazionale, che porta attrattività degli investimenti esteri, fiducia dei mercati. L'elezione diretta riporta il cittadino a essere protagonista del voto. Si sono avvicendati governi che non rappresentavano il voto popolare". Lo ha detto la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Casellati ad Atreju.