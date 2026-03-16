Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Casellati, 'appello per votare al referendum, è conquista democratica'

AA

TORINO, 16 MAR - In vista del referendum sulla riforma della giustizia "il primo appello che mi sento di fare è quello di andare a votare il 22 e il 23 di marzo. Perché il referendum è la prima forma di democrazia diretta, è la più grande conquista democratica che il nostro Paese ha fatto. È un diritto dei cittadini". Così la ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a Torino a margine della presentazione del ddl Semplifica Piemonte. Riguardo al confronto che tende ad accendersi con l'avvinarsi del voto, per la ministra "il fatto di abbassare i toni è necessario anche perché alzare troppo i toni fa perdere di vista quelli che sono i contenuti di questa riforma, una riforma che porta credibilità alla magistratura, da parte dei cittadini, attraverso la separazione delle carriere e, con la riforma del Consiglio superiore della magistratura attraverso il sorteggio, i ruoli saranno determinati in base al merito e non in base all'appartenenza correntizia. Quello che ci tengo a dire: non è una riforma contro la magistratura, non è affatto una sfiducia nei confronti della magistratura, ma è per rafforzare la credibilità della magistratura e per rendere più moderno il nostro Paese".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario