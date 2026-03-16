Casellati, 'appello per votare al referendum, è conquista democratica'

TORINO, 16 MAR - In vista del referendum sulla riforma della giustizia "il primo appello che mi sento di fare è quello di andare a votare il 22 e il 23 di marzo. Perché il referendum è la prima forma di democrazia diretta, è la più grande conquista democratica che il nostro Paese ha fatto. È un diritto dei cittadini". Così la ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a Torino a margine della presentazione del ddl Semplifica Piemonte. Riguardo al confronto che tende ad accendersi con l'avvinarsi del voto, per la ministra "il fatto di abbassare i toni è necessario anche perché alzare troppo i toni fa perdere di vista quelli che sono i contenuti di questa riforma, una riforma che porta credibilità alla magistratura, da parte dei cittadini, attraverso la separazione delle carriere e, con la riforma del Consiglio superiore della magistratura attraverso il sorteggio, i ruoli saranno determinati in base al merito e non in base all'appartenenza correntizia. Quello che ci tengo a dire: non è una riforma contro la magistratura, non è affatto una sfiducia nei confronti della magistratura, ma è per rafforzare la credibilità della magistratura e per rendere più moderno il nostro Paese".