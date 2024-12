Case occupate abusivamente, sgomberi a San Giuliano Milanese

MILANO, 03 DIC - Sono state sgomberate oggi case pubbliche occupate abusivamente a San Giuliano Milanese, al confine con Milano, in via della Repubblica. Gli immobili sono stati affidati a un curatore fallimentare che aveva segnalato l'occupazione abusiva. Dei 47 appartamenti del complesso, 5 sono risultati occupati abusivamente da soggetti che sono stati allontanati e 5 erano occupati senza titolo da famiglie con minori in situazione di disagio, per le quali sono state individuate sistemazioni alternative. Gli sgomberi sono avvenuti in seguito alle recenti valutazioni fatte in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, in ottemperanza a un provvedimento del Tribunale di Lodi. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, con l'ausilio di personale della Polizia Locale e dei servizi sociali del Comune di San Giuliano Milanese. L'amministrazione comunale ha immediatamente messo in sicurezza tutti gli alloggi.