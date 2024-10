Cascina Spiotta: Curcio, Moretti e Azzolini a giudizio

ROMA, 30 OTT - Il rinvio a giudizio di tre ex brigatisti rossi è stato disposto oggi a Torino per la sparatoria del 1975 alla Cascina Spiotta, dove perse la vita l'appuntato dei carabinieri Giovanni d'Alfonso. A cominciare dal 25 gennaio saranno processati da una Corte d'Assise, ad Alessandria, Renato Curcio e Mario Moretti, capi storici dell'organizzazione, e il militante Lauro Azzolini. Un quarto imputato, Pierluigi Zuffada, è stato prosciolto perché l'accusa, così come formulata dalla procura, è stata considerata prescritta.