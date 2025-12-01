'Casa è dove sta il cuore', tema di Melania Trump per il Natale

ROMA, 01 DIC - "Home Is Where The Heart Is", "La casa è dove si trova il cuore". Questo il tema del Natale alla Casa Bianca scelto dalla first lady Melania Trump per "mettere in luce il carattere sincero dell'America all'interno della Casa del Popolo", secondo quanto riferisce il suo ufficio. "Il continuo movimento mi ha insegnato che la casa non è solo uno spazio fisico. E' il calore e il comfort che porto dentro di me, indipendentemente da ciò che mi circonda", ha spiegato la moglie di Trump. "Questo Natale, celebriamo l'amore che portiamo dentro di noi e condividiamolo con il mondo che ci circonda. Dopotutto, ovunque ci troviamo, possiamo creare una casa piena di grazia, splendore e infinite possibilità". Quest'anno le decorazioni sono state affidate al designer Hervé Pierre che ha scelto come elemento dominante 10.000 farfalle blu come simbolo "di trasformazione e rinnovamento, l'essenza del Natale". Ci sono poi i classici fiocchi rossi che adornano le finestre della Casa Bianca, più di 50 alberi di Natale, 213 metri di ghirlande e nastri.