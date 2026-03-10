Giornale di Brescia
Casa Bianca, Usa non hanno scortato alcuna petroliera a Hormuz

NEW YORK, 10 MAR - Gli Stati Uniti non hanno scortato alcuna petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt dopo che il segretario dell'Energia ha pubblicato su X e poi rimosso un post in cui diceva che la Marina americana aveva scortato con "successo" una petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz.

