Casa Bianca, 'Trump frustrato da Ucraina e Russia, vuole azione non chiacchiere'

ROMA, 11 DIC - "Il presidente non vuole più chiacchiere, vuole azione. E' frustrato" dall'Ucraina e dalla Russia: "se c'è una chance reale di firmare un accordo di pace, se pensiamo che quegli incontri siano degni di qualcuno, manderemo un rappresentante. Il presidente è stufo degli incontri solo per il gusto di fare gli incontri. Non vuole più parlare, vuole agire". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, rispondendo a una domanda su possibili incontri nel fine settimana per la pace in Ucraina.

