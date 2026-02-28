Casa Bianca, Rubio ha avvertito i leader del Congresso dell'attacco
AA
WASHINGTON, 28 FEB - "Il presidente Donald Trump ha monitorato la situazione durante la notte a Mar a Lago insieme ai membri del suo team per la sicurezza nazionale". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Levitt confermando la telefonata con Benyamin Netanyahu. "Prima degli attacchi, il segretario Rubio ha convocato tutti i leader di Camera e Senato per informare il Congresso", ha aggiunto la funzionaria. "Trump e il suo team per la sicurezza nazionale continueranno a monitorare attentamente la situazione per tutta la giornata", ha concluso.
