Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Casa Bianca ribadisce, Iran deve rinunciare alle ambizioni nucleari

NEW YORK, 18 MAG - L'Iran deve rinunciare alle sue ambizioni nucleari. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Anna Kelly dopo la decisione di Donald Trump di sospendere l'attacco contro Teheran. L'Iran - ha spiegato - non può avere uranio arricchito, e questa rappresenta una linea rossa nelle trattative insieme al completo stop del programma nucleare iraniano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
NEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...