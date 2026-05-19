Casa Bianca ribadisce, Iran deve rinunciare alle ambizioni nucleari

NEW YORK, 18 MAG - L'Iran deve rinunciare alle sue ambizioni nucleari. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Anna Kelly dopo la decisione di Donald Trump di sospendere l'attacco contro Teheran. L'Iran - ha spiegato - non può avere uranio arricchito, e questa rappresenta una linea rossa nelle trattative insieme al completo stop del programma nucleare iraniano.