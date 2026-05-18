Casa Bianca, 'Pechino d'accordo sul non far avere l'atomica all'Iran'

ROMA, 18 MAG - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping "hanno convenuto che l'Iran non può possedere armi nucleari, hanno chiesto la riapertura dello Stretto di Hormuz e hanno concordato che a nessun paese o organizzazione può essere consentito di imporre pedaggi". Lo scrive la Casa Bianca nel resoconto della visita cinese di Trump. I due leader hanno inoltre "convenuto che gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero costruire un rapporto costruttivo di stabilità strategica basato sull'equità e la reciprocità". "Il presidente Trump accoglierà il presidente Xi in visita a Washington questo autunno", ha ribadito la Casa Bianca, sottolineando che "i due Paesi si sosterranno a vicenda in qualità di rispettivi paesi ospitanti dei vertici del G20 e dell'Apec che si terranno nel corso dell'anno".