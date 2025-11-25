Giornale di Brescia
Casa Bianca, i colloqui Usa-Russia sull'Ucraina procedono bene

WASHINGTON, 25 NOV - I colloqui del segretario dell'esercito Usa con la Russia sull'Ucraina "stanno andando bene": lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, aggiungendo che ci sono alcuni dettagli delicati, ma non insormontabili, che devono essere risolti e richiederanno ulteriori colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti.

