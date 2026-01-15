Casa Bianca, 'fermate 800 esecuzioni in Iran, monitoriamo'

ROMA, 15 GEN - "Donald Trump ha ricevuto la notizia che circa 800 esecuzioni in Iran sono state fermate ieri e sta monitorando la situazione": lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, precisando che "tutte le opzioni restano sul tavolo". Il presidente e il suo team, ha aggiunto, hanno detto a Teheran che se le uccisioni continueranno "ci saranno gravi conseguenze".