Casa Bianca, domani sarà presentato il progetto per l'arco di Trump, 76 metri

WASHINGTON, 15 APR - Dopo che nei giorni scorsi Donald Trump aveva pubblicato su Truth il rendering del progetto, la portavoce della Casa Bianca Karolijne Leavitt ha annunciato che domani sarà presentato ufficialmente il piano per l'Arco di Trump. Un'opera alta 76 metri, molto simile al più celebre Arce de Triomphe di Parigi, che sarà costruito su un'isola artificiale sul Potomac, il fiume che attraversa Washington.