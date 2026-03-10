Giornale di Brescia
Casa Bianca, 'distrutte 50 navi iraniane, aumento petrolio è temporaneo'

NEW YORK, 10 MAR - Gli Stati Uniti hanno distrutto 50 navi iraniane. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, ribadendo che il recente aumento dei prezzi del petrolio è "temporaneo". "Dopo l'operazione in Iran, i prezzi caleranno. Donald Trump e la sua squadra stanno seguendo da vicino i mercati", ha messo in evidenza.

Argomenti
NEW YORK

