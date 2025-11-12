Casa Bianca, Dem vogliono infangare Trump con la mail di Epstein
WASHINGTON, 12 NOV - La Casa Bianca ha accusato i Democratici della Camera di aver diffuso email di Jeffrey Epstein per diffamare il presidente Donald Trump. "I Democratici hanno fatto trapelare selettivamente email ai media progressisti per creare una falsa narrazione e diffamare il presidente Trump", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.
