Casa Bianca, dazi alla Colombia? Per ora nessun annuncio
epa12461359 Colombian President Gustavo Petro speaks during a public ceremony recognizing the state's international responsibility before the Jose Alvear Restrepo Lawyers' Collective (Cajar) in Bogota, Colombia, 17 October 2025. The Colombian state publicly apologized to the collective for more than three decades of persecution, harassment, and illegal intelligence gathering, in compliance with the ruling of the Inter-American Court of Human Rights (IACHR), which in 2024 declared its international responsibility. EPA/MAURICIO DUENAS CASTANEDA
WASHINGTON, 20 OTT - "Dazi alla Colombia? Vedremo. Al momento non ci sono annunci in arrivo": lo ha detto il direttore del Consiglio Economico Nazionale, Kevin Hassett, dopo la minaccia in questo senso del presidente Donald Trump sull'Air Force One.
