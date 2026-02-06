Casa Bianca, basta con finta indignazione per video su Obama-scimmie

WASHINGTON, 06 FEB - La Casa Bianca ha risposto alle polemiche scatenate dalla pubblicazione, da parte del presidente Donald Trump su Truth Social, di un video che raffigura l'ex presidente Barack Obama e l'ex first lady Michelle Obama come scimmie. "Si tratta di un video meme di internet che raffigura il presidente Trump come il Re della Giungla e i democratici come personaggi del Re Leone", ha dichiarato in un comunicato condiviso con Newsweek. "Per favore, smettetela con questa finta indignazione e parlate di qualcosa che sia davvero importante per il pubblico americano", aggiunge.