Cartelli stradali per tutelare gatti, 'rallenta, anche noi abbiamo famiglia'

BARI, 22 GEN - "Rallenta. Fai attenzione. Anche noi abbiamo una famiglia". È l' avviso impresso sui nuovi cartelli stradali installati dal Comune di Salice Salentino a tutela dei gatti che vivono nel centro del paese, oltre che dei cittadini. Sono circa venti i nuovi pali dislocati nei punti dove si sono verificati più frequentemente incidenti che hanno coinvolto animali e dove sono presenti colonie feline. Accanto alla dicitura che invita alla prudenza, è indicato anche il divieto di maltrattare i gatti o spostarli dal loro territorio, con disegni raffiguranti due gattini, insieme al logo del Comune. "Come delegato al randagismo - dichiara il consigliere comunale Mirko Ianne, promotore dell'iniziativa - in sinergia con il corpo della polizia locale, abbiamo ascoltato per l'ennesima volta proposte per prevenire incidenti pericolosi per i nostri amici randagi. Questi segnali vogliono ricordare a tutti che il rispetto è un diritto-dovere: rallentare e fare attenzione significa proteggere vite innocenti". Il sindaco Mimino Leuzzi evidenzia che "questa segnaletica non è solo un richiamo alla prudenza, ma anche un messaggio educativo che promuove la convivenza civile e la tutela degli animali. Proteggere i gatti significa rendere il nostro paese più sicuro, più umano e più attento alla vita in ogni sua forma".

