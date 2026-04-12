Carri armati Idf speronano mezzi italiani di Unifil, nessun ferito

ROMA, 12 APR - In due occasioni oggi, soldati delle Forze di difesa israeliane hanno speronato veicoli italiani dell'Unifil con un carro armato Merkava, in un caso causando danni significativi. I soldati avevano bloccato una strada a Bayada utilizzata per accedere alle posizioni dell'Unifil. Lo si apprende da fonti informate, secondo cui non ci sarebbero feriti.