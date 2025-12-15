Carrello di servizio esce dai binari, ritardi sulla linea del Brennero

BOLZANO, 15 DIC - L'uscita dai binari di un carrello di servizio ha causato oggi ritardi lungo la linea del Brennero in Alto Adige. Il cosiddetto caricatore ferroviario era impegnato questa notte, verso le 3.30, lungo una massicciata nei pressi di Fortezza nella realizzazione di un sottopasso nell'ambito dei lavori per il Tunnel del Brennero, quando si è improvvisamente inclinato. L'operaio che si trovava sul carrello si è messo in sicurezza, senza riportare ferite, e ha lanciato l'allarme. Durante i lavori di recupero del carrello si è creato qualche ritardo alla circolazione, con una sospensione di circa mezz'ora. Alle 16.30 è ripresa la circolazione, informa Bbt.