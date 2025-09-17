Giornale di Brescia
Carovane, tende e presìdi, sale mobilitazione studenti pro-Pal

Un momento della manifestazione dei Collettivi pro Gaza per lo stop delle bombe da parte di Israele, all’interno dell’Universita’ La Sapienza, Roma, 28 maggio 2024. ANSA/ANGELO CARCONI
ROMA, 17 SET - Cortei, presìdi e uno sciopero generale fino al grande corteo nazionale del 4 ottobre. La rete pro-Pal organizza la mobilitazione contro "il genocidio e l'occupazione di Gaza". Domani alle 15 gli universitari di Cambiare Rotta, in tenda alla Sapienza da una settimana per sostenere la Flotilla, daranno vita a una "Carovana per la Palestina" dall'università di Tor Vergata. Il giorno successivo, 19 settembre, i movimenti palestinesi e gli studenti, saranno in presidio al Pantheon alle 18, "contro le azioni del governo Meloni". Il 22 settembre le organizzazioni hanno aderito allo sciopero generale indetto dai sindacati di base. Il 26 e 27 settembre è previsto invece il festival del movimento studentesco negli spazi de La Strada e La Villetta, a Roma, con la partecipazione, tra gli altri, di Francesca Albanese. "Tutto questo percorso - spiegano gli studenti pro-Palestina - ci porta verso il corteo nazionale del 4 ottobre, che partirà da Porta San Paolo e arriverà a piazza San Giovanni. Il corteo è già autorizzato". La portavoce del movimento degli studenti palestinesi ha però precisato che il gruppo è "pronto a chiamare mobilitazioni d'urgenza, come già avvenuto ieri, a ogni nuovo atto contro la Palestina e contro la missione della Flotilla".

ROMA

