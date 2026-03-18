Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Caro-carburanti, governo lavora a misure a tempo. Fondi sotto il miliardo

AA

ROMA, 18 MAR - Il governo, secondo quanto apprende l'ANSA da diverse fonti, sta limando gli interventi contro i rincari dei carburanti da portare al Consiglio dei ministri che potrebbe essere convocato in serata. Sul tavolo, per il momento, ci sarebbero risorse sotto il miliardo. Si tratterebbe di un primo pacchetto di misure a tempo - si ragiona su un orizzonte di qualche settimana - ma "siamo pronti a proseguire", assicurano le stesse fonti, se la crisi innescata dalla guerra in Iran non dovesse rientrare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario