Caro-carburanti, governo lavora a misure a tempo. Fondi sotto il miliardo

ROMA, 18 MAR - Il governo, secondo quanto apprende l'ANSA da diverse fonti, sta limando gli interventi contro i rincari dei carburanti da portare al Consiglio dei ministri che potrebbe essere convocato in serata. Sul tavolo, per il momento, ci sarebbero risorse sotto il miliardo. Si tratterebbe di un primo pacchetto di misure a tempo - si ragiona su un orizzonte di qualche settimana - ma "siamo pronti a proseguire", assicurano le stesse fonti, se la crisi innescata dalla guerra in Iran non dovesse rientrare.