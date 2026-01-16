Giornale di Brescia
Italia e Estero

Carney, 'il Canada importerà quasi 50.000 e-car dalla Cina'

AA

PECHINO, 16 GEN - I rapporti del Canada con la Cina "sono più prevedibili di quelli con gli Usa". Lo ha detto il premier Mark Carney, annunciando l'import fino a 49.000 veicoli elettroci cinesi a tariffe doganali agevolate del 6,1%, abolendo il sostanziale bando. Carney, in visita in Cina, ha aggiunto in un briefing che la mossa rientra negli sforzi per far tornare le relazioni bilaterali ai livelli pre-frizioni commerciali avute negli ultimi anni, ma nell'ambito di un accordo che "promette molto di più" per il Canada. Entro il primo marzo, Ottawa si aspetta che la Cina abbassi i dazi all'importazioni di semi di canola a un tasso combinato del 15%

