Carney a Trump, 'il Canada non esiste grazie agli Stati Uniti'

WASHINGTON, 22 GEN - Il Canada "non esiste grazie agli Stati Uniti". Lo ha detto il premier canadese Mark Carney rispondendo a Donald Trump. "In un'epoca di crescente populismo e nazionalismo etnico, il Canada può dimostrare come la diversità possa essere un punto di forza, non una debolezza", ha detto Carney, sottolineando che "il Canada non può risolvere tutti i problemi del mondo. Ma possiamo dimostrare che un'altra via è possibile, che l'arco della storia non è destinato a deviare verso l'autoritarismo e l'esclusione, ma può ancora piegarsi verso il progresso e la giustizia". "Il Canada e gli Stati Uniti hanno costruito una partnership straordinaria: nell'economia, nella sicurezza e nel ricco scambio culturale - ha messo in evidenza Carney -. Ma il Canada non vive grazie agli Stati Uniti. Il Canada prospera perché siamo canadesi".

