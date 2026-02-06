Carnevale Viareggio, carro con Trump citato anche in programma Usa

VIAREGGIO (LUCCA), 06 FEB - Il carro di seconda categoria del Carnevale di Viareggio 'Native American Return', realizzato da Fabrizio e Valentina Galli, che rappresenta un nativo americano, con la testa da aquila, che toglie una parrucca al presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato citato all'interno del programma del comico Jimmy Kimmel Live, molto seguito negli Usa. Una risonanza mondiale per il Carnevale e la città di Viareggio a dimostrazione che la satira politica con personaggi a livello planetario non può certo passare inosservata. Per i Galli, ovviamente soddisfatti per questo riconoscimento al proprio lavoro, non è stata la prima volta di una ribalta mondiale.