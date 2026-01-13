Carnevale di Ivrea, protocollo in Prefettura per arance 'legali'

È stato sottoscritto in Prefettura a Torino, questa mattina, dal prefetto Donato Cafagna e dal sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore, il nuovo protocollo d'intesa "Arance Frigie" nell'ambito dello storico carnevale eporediese. Si tratta di un progetto per garantire la legalità delle arance destinate al carnevale e un impegno contro il caporalato in agricoltura. Con il protocollo, le associazioni degli aranceri di Ivrea si impegnano a richiedere alle aziende dalle quali vengono acquistate le arance, l'autocertificazione antimafia, il Durc in corso di validità, il bilancio degli ultimi tre anni e la visura camerale. I documenti verranno poi inviati in prefettura per i controlli del caso. In caso di accertamento di irregolarità le squadre dovranno rifornirsi da altri produttori. Il protocollo vede la collaborazione delle forze dell'ordine, di Libera Piemonte e della Fondazione Benvenuti in Italia.