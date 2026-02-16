Carnevale, a Muggia (Trieste) si rinnova il rito della frittatona

TRIESTE, 16 FEB - A Muggia, in provincia di Trieste, si è rinnovata oggi la tradizione della frittatona, appuntamento fisso nell'ambito delle seguitissime iniziative per il carnevale. In un'enorme padella, posizionata nella principale piazza cittadina, anche stavolta sono stati sistemati 35 chili di salsiccia e più di 2mila uova. L'appuntamento è diventato nel tempo uno spettacolo nello spettacolo, che attira un pubblico numeroso, attento a non distrarsi durante tutte le fasi della cottura. A fine preparazione le porzioni di frittata sono state distribuite gratuitamente alle persone festanti presenti. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione delle Compagnie del Carnevale, in collaborazione con la gastronomia Il Cuoco, offerta da Confartigianato Trieste. La 72/a edizione del Carnevale di Muggia continuerà domani con gli ultimi appuntamenti in calendario, tra i quali le premiazioni delle maschere e dei gruppi protagonisti della sfilata di ieri, dove le otto compagnie del Carnevale si sono date battaglia a colpi di carri allegorici, costumi, coreografie e musica, con una partecipazione complessiva, nella parata, di oltre 2mila maschere. La manifestazione si concluderà mercoledì con i tradizionali funerali del Carnevale.