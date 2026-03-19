Carmen Consoli, 'al referendum io voto no'

ROMA, 19 MAR - "Io voto No. Perché? Perché credo nel lavoro sapiente dei nostri padri e delle nostre madri costituenti e della loro visione illuminata della democrazia e della giustizia. Io voto No. Perché anche i no possono aiutare un Paese ancora adolescente a crescere e si sa che l'adolescenza è cammurriosa". Lo dice Carmen Consoli su Instagram prendendo posizione sul referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. "Lo so, dovrei pensare solo a cantare, ammesso che io lo faccia bene... ma sono disobbediente e voglio scavalcare la separazione delle carriere. E da cittadina cantante divento cittadina parlante. Desidero anche io spendere due parole su questo referendum" spiega la cantante. "'Con la Legge Cartabia i passaggi di funzioni sono già ridotti al lumicino, non so se il gioco vale la candela. E poi l'aspetto dei due Csm che è un tentativo di ridurre il peso delle correnti, non so se riesce, vediamo se riesce'. Speriamo, aggiungerei io, nel senso che queste non sono parole mie...sono troppo belle per esserlo. Io non parlo così bene. Queste sono le parole del mio concittadino Ignazio La Russa", sottolinea Consoli.