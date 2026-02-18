Giornale di Brescia
Carlson, 'arrestato in Israele'. Ma l'ambasciatore Usa lo smentisce

WASHINGTON, 18 FEB - L'anchorman americano Tucker Carlson ha affermato che lui e il suo staff sono stati "detenuti" all'aeroporto di Tel Aviv ma l'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, ha affermato che si trattava semplicemente di un controllo doganale di routine. Lo riporta il New York Post. L'ex conduttore di Fox News è un forte critico di Israele, ed è stato spesso accusato di usare un linguaggio antisemita. Si era recato nel Paese per intervistare Huckabee. "Uomini che si sono identificati come addetti alla sicurezza aeroportuale hanno preso i nostri passaporti, trascinato il nostro produttore esecutivo in una stanza e poi hanno preteso di sapere di cosa avessimo parlato con l'ambasciatore Huckabee", ha dichiarato il podcaster al Post. Il diplomatico lo ha smentito sottolineando che "a tutti coloro che entrano o escono da Israele (o da qualsiasi altro Paese) vengono controllati i passaporti e vengono poste regolarmente domande di sicurezza".

Argomenti
WASHINGTON

