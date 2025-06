Caritas, in 2024 assistite 278mila famiglie, +62% in dieci anni

Con un nuovo corridoio umanitario, organizzato da Caritas Italiana, su mandato della Conferenza episcopale italiana (Cei), e dall'Unhcr (Agenzia Onu per i rifugiati), è giunto oggi, intorno alle 10, via Tunisi, all'aeroporto di Fiumicino un gruppo di 45 profughi dal Niger che, come da protocollo, sono stati sottoposti a test anti Covid e misurazione della temperatura corporea. Sono stati accolti da una ventina di volontari Caritas e operatori diocesani. Sono in tutto otto nucleo familiari con una ventina di minori. Saranno trasferiti in otto diocesi, tra nord e sud Italia, Aeroporto Leonardo Da Vinci, Roma, 23 giugno 2021. ANSA/TELENEWS