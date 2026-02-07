Giornale di Brescia
Cariche e idranti contro manifestanti al corteo a Milano

MILANO, 07 FEB - Ci sono state cariche e sono stati usati gli idranti da parte delle forze dell'ordine contro i manifestanti che, staccati dal corteo contro le Olimpiadi in Corvetto, si dirigevano verso la tangenziale est. I manifestanti hanno lanciato bottiglie petardi e lacrimogeni contro gli agenti in tenuta antisommossa. Cinque manifestanti, per ora, sono stati fermati per essere portati in questura dopo gli scontri nella zona di Corvetto. Dopo l'uso dell'idratante e le cariche, i manifestanti hanno indietreggiato di fronte agli agenti in tenuta antisommossa che sbarrano la strada che prosegue verso la tangenziale est. Hanno quindi poi ripreso il cammino verso corso Lodi.

MILANO

