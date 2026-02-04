Giornale di Brescia
Cargo russo al largo della Sardegna, la Nato monitora gli spostamenti

CAGLIARI, 04 FEB - Sta navigando da diverse ore su e giù per la Sardegna orientale la cargo russa Sparta IV, che sembrava invece essere diretta verso Gibilterra. Secondo quanto riporta L'Unionesarda.it, l'imbarcazione fa parte della flottiglia che a metà gennaio era stata individuata nel Mediterraneo dalla Nato mentre, assieme alla Mys Zhelaniya, veniva scortata dal cacciatorpediniere della Marina russa, Severomorsk. Nei giorni scorsi, la stessa cargo era stata monitorata anche dalla "Virginio Fasan", fregata missilistica della Marina Militare italiana. I movimenti della Sparta IV, già nota per essere una cosiddetta "nave fantasma" adibita a carichi particolarmente delicati - riferisce sempre L'Unionesarda.it - hanno destato attenzione. "L'attuale comportamento dello Sparta IV si discosta dalla rotta dichiarata o presunta - spiega il sito specializzato Itamilradar -. Il movimento a pendolo intrapreso dalla serata di ieri, non è tipico del traffico commerciale e suggerisce un intenzionale andirivieni piuttosto che una necessità di navigazione". Sono state escluse le cause meteo, viste le buoni condizioni del mare.

