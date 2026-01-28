Cargo con aiuti umanitari Ue arriva in Mozambico

MAPUTO, 28 GEN - Un aereo cargo con 88 tonnellate di forniture umanitarie essenziali destinate alle comunità colpite dalle recenti inondazioni è arrivato a Maputo, rafforzando la risposta d'emergenza in Mozambico. Lo hanno riferito le Nazioni Unite. Il velivolo, finanziato dall'Unione europea attraverso il meccanismo di protezione civile e aiuti umanitari, ha consegnato le circa 88 tonnellate di materiali sanitari, acqua e servizi igienico-sanitari, cibo e materiali per la nutrizione, l'istruzione e la protezione dell'infanzia, oltre a tende per l'emergenza. Il carico è gestito dall'Unicef e dai partner umanitari. Con il progressivo ritiro delle acque in diverse aree, le operazioni di ricerca e soccorso stanno gradualmente diminuendo, mentre l'attenzione della risposta all'emergenza si sta spostando verso il supporto salvavita e l'assistenza alle comunità sfollate, inclusi rifugi, acqua potabile e servizi essenziali. La coordinatrice residente e umanitaria delle Nazioni Unite in Mozambico, Catherine Sozi, ha affermato che l'arrivo delle forniture rappresenta un forte segnale di solidarietà internazionale. "L'arrivo di questi aiuti umanitari rappresenta molto più di una semplice consegna logistica. È un simbolo concreto della solidarietà della comunità internazionale con il popolo del Mozambico", ha dichiarato Sozi, aggiungendo che, nonostante i bisogni restino elevati, "al popolo del Mozambico ribadiamo: non siete soli". Le Nazioni Unite hanno infine precisato che il rapido trasferimento dei materiali verso le aree più colpite è in corso, mentre proseguono gli sforzi per sostenere la risposta guidata dal governo e far fronte ai bisogni umanitari più urgenti.