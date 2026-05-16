Carfagna, 'battuta La Russa strumentalizzata dalla sinistra'

- SALERNO, 16 MAG - "Ne continuano a parlare perché non hanno null'altro da dire. È stata una battuta strumentalizzata e caricata eccessivamente dalla sinistra in maniera strumentale, a cui sono state attribuite intenzioni che non corrispondevano assolutamente a quelle del presidente La Russa". Lo ha detto a Salerno la segretaria di Noi Moderati, Mara Carfagna, in merito alle polemiche legate alle parole pronunciate dal presidente del Senato Ignazio La Russa. "Non ne facciamo un caso, diventa una cosa ridicola. Onestamente - ricorda Carfagna interpellata durante un appuntamento elettorale - mi sono battuta, continuo a battermi per affermare i diritti delle donne e la dignità delle donne. Non ricevo lezioni da nessuno. Si sta facendo un caso sul nulla, veramente".