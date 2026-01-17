Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Carenze antincendio e violenta lite, chiusa discoteca a Sestriere

AA

TORINO, 17 GEN - Sovraffollamento, carenze antincendio ma anche una violenta lite tra decine di clienti: "essendosi verificata una situazione di pericolo per la sicurezza degli avventori", il questore di Torino ha sospeso per sette giorni, a partire da ieri, la "licenza per pubbliche feste da ballo" della celebre discoteca Tabata di Sestriere, nota località sciistica del Torinese. Il provvedimento di chiusura temporanea è stato adottato al termine di una serie di controlli effettuati nelle ultime settimane dai carabinieri. Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, a fronte di una capienza massima autorizzata di 775 persone, all'interno del locale erano presenti 1.142 avventori, come accertato tramite il conta-persone in dotazione agli addetti alla sicurezza. Il controllo è successivo a un episodio avvenuto la sera di Natale, nella discoteca e fuori era scoppiata una violenta lite tra circa ottanta clienti: erano state utilizzate anche bottiglie di vetro prelevate dal bar del locale e due uomini rimasero feriti alla schiena da un'arma da taglio, riportando prognosi di 10 e 14 giorni. Ulteriori criticità sono emerse l'11 gennaio durante un sopralluogo congiunto con i vigili del fuoco per la verifica delle condizioni di sicurezza in materia antincendio: in particolare sono stati riscontrati il mancato controllo sull'efficienza dei mezzi e degli impianti di estinzione e l'assenza di personale adeguatamente formato per le attività di prevenzione incendi ed evacuazione. La sospensione della licenza per sette giorni del Tabata arriva a pochi giorni da un altro provvedimento adottato sempre a Sestriere dove, per motivi legati alla sicurezza, era stato chiuso il famoso hotel del comprensorio 'la Torre Rossa'.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario