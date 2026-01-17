Carenze antincendio e violenta lite, chiusa discoteca a Sestriere

TORINO, 17 GEN - Sovraffollamento, carenze antincendio ma anche una violenta lite tra decine di clienti: "essendosi verificata una situazione di pericolo per la sicurezza degli avventori", il questore di Torino ha sospeso per sette giorni, a partire da ieri, la "licenza per pubbliche feste da ballo" della celebre discoteca Tabata di Sestriere, nota località sciistica del Torinese. Il provvedimento di chiusura temporanea è stato adottato al termine di una serie di controlli effettuati nelle ultime settimane dai carabinieri. Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, a fronte di una capienza massima autorizzata di 775 persone, all'interno del locale erano presenti 1.142 avventori, come accertato tramite il conta-persone in dotazione agli addetti alla sicurezza. Il controllo è successivo a un episodio avvenuto la sera di Natale, nella discoteca e fuori era scoppiata una violenta lite tra circa ottanta clienti: erano state utilizzate anche bottiglie di vetro prelevate dal bar del locale e due uomini rimasero feriti alla schiena da un'arma da taglio, riportando prognosi di 10 e 14 giorni. Ulteriori criticità sono emerse l'11 gennaio durante un sopralluogo congiunto con i vigili del fuoco per la verifica delle condizioni di sicurezza in materia antincendio: in particolare sono stati riscontrati il mancato controllo sull'efficienza dei mezzi e degli impianti di estinzione e l'assenza di personale adeguatamente formato per le attività di prevenzione incendi ed evacuazione. La sospensione della licenza per sette giorni del Tabata arriva a pochi giorni da un altro provvedimento adottato sempre a Sestriere dove, per motivi legati alla sicurezza, era stato chiuso il famoso hotel del comprensorio 'la Torre Rossa'.