Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Carenza di organico, la procuratrice per i minori non va in pensione

AA

ANCONA, 22 DIC - "Mi sono posta un problema prima di andare in pensione perché dopo 40 anni di servizio, chiudere un ufficio come il mio tirandomi dietro la porta e lasciandolo senza un solo magistrato dentro non me la sono sentita". Così la procuratrice dei Minorenni per le Marche, Cristina Tedeschini, che avrebbe dovuto lasciare l'incarico il 7 dicembre scorso ma ha rinunciato proprio a causa della situazione di grave carenza di organico che riguarda il Tribunale per i minorenni delle Marche e anche la Procura. "Ho rinunciato ad andare in pensione ma prima o poi ci voglio andare", ha sottolineato la procuratrice durante una conferenza stampa. L'ufficio guidato dalla procuratrice Tedeschini ha solo due pubblici ministeri, lei e un'altra magistrata che però è in maternità da agosto scorso. "Sono sola - ha tuonato la procuratrice -, già da tempo abbiamo segnalato il problema che per tutta la regione Marche ci sono solo io su una popolazione di un milione e mezzo di abitanti. Il tribunale nulla può fare se non c'è una richiesta della Procura della Repubblica, il meccanismo è fatto così". Recentemente è arrivato "un magistrato per cinque settimane - ha riferito la procuratrice Tedeschini -: mi è stato prestato dalla procura ordinaria e tra cinque settimane me lo cambiano con un altro. Questo provvedimento è di scarsissima utilità e qualità perché il nostro lavoro non è uguale a quello della procura ordinaria. Non è vero che qualunque sostituto procuratore che lavora in una procura ordinaria e arriva nel mio ufficio sa cosa deve fare, - ha concluso Tedeschini - va formato, va inserito. Noi qui buttiamo il sangue, ho una squadra bellissima ma se continua così tutto l'arretrato recuperato dopo il mio arrivo si riformerà".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ANCONA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario