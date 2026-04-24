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Card. Zuppi (Cei), 'scelta della pace non è così scontata'

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CAGLIARI, 24 APR - "La scelta della pace, quella che Papa Leone ci ha indicato, per cui dobbiamo disarmarci per poter disarmare, non è così scontata, perché la logica del riarmo è esattamente il contrario. 'Prima vediamo cosa fa lui, ma io intanto mi tengo bene tutte quante le difese'. E invece è proprio soltanto liberandosi da quelle difese, che in realtà poi sono aggressioni". Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo metropolita di Bologna, in una intervista rilasciata all'Ufficio comunicazioni sociali dell'Arcidiocesi di Cagliari, a margine della celebrazione del Centenario della dedicazione della Basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari. "E la Chiesa deve avere un ruolo importante. Anche su questo Papa Leone ha chiesto a tutta la Chiesa, alle parrocchie e alle comunità che siano case di pace. E ha aggiunto: 'di pace, di non violenza, e che siano capaci di comporre tanti conflitti' - ha aggiunto - E questo personalmente mi ha anche molto interrogato, perché uno pensa ai conflitti, quelli più evidenti, quelli purtroppo armati, quelli numerosissimi di cui molti non abbiamo nemmeno conoscenza. Ma i conflitti poi sono quelli in realtà che passano in maniera molto più quotidiana e che ugualmente hanno tanto bisogno di riconciliazione, di pacificazione, di dialogo".

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