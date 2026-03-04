Card. Parolin, le guerre preventive rischiano di incendiare il mondo

CITTÀ DEL VATICANO, 04 MAR - "Se agli Stati fosse riconosciuto il diritto alla 'guerra preventiva', secondo criteri propri e senza un quadro legale sovranazionale, il mondo intero rischierebbe di trovarsi in fiamme". Lo sottolinea il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin commentando l'attacco di Usa e Israele contro l'Iran. "È davvero preoccupante questo venir meno del diritto internazionale: alla giustizia è subentrata la forza, alla forza del diritto si è sostituito il diritto della forza, con la convinzione che la pace possa nascere solo dopo che il nemico è stato annientato", dice Parolin ai media vaticani.