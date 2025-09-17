Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Card. Mueller contro Lgbt,a San Pietro solo propaganda

AA

BELMONTE DEL SANNIO, 17 SET - "La linea della dottrina della Chiesa è molto chiara: gli atti omosessuali sono un peccato mortale per questo si deve rifiutare questa politica, che alcuni fanno, entrando nella Porta Santa per fare la propaganda per se stessi e non per ricevere la penitenza con un cambio di vita". Lo ha detto all'ANSA il cardinale Gerhard Ludwig Mueller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede, a margine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Belmonte del Sannio, piccolo centro del Molise che oggi celebra anche i 300 anni della Chiesa del SS Salvatore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BELMONTE DEL SANNIO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario