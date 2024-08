Carceri: Garante detenuti, 63 suicidi dall'inizio dell'anno

ROMA, 16 AGO - Sono 63 i suicidi di detenuti avvenuti in carcere dall'inizio dell'anno. Il dato, diffuso dal Garante dei detenuti, è aggiornato al 16 agosto: rispetto allo stesso periodo del 2023 sono 19 in più e 11 in più rispetto 2022. L'età media è di circa 40 anni. Delle persone morte per suicidio, 61 erano uomini e 2 donne. Riguardo alla nazionalità, 33 erano italiani (pari al 52%) e 30 stranieri (pari al 48%), provenienti da 15. Le fasce d'età più presenti sono quelle tra i 26 e i 39 anni (30 persone) e tra i 40 e i 55 anni (16 persone); le restanti si distribuiscono nelle classi 18 - 25 anni (7 persone), 56-69 anni (9 persone) e ultrasettantenni (1 persone). Per quanto riguarda la posizione giuridica, 24 persone (38,1 %) erano in attesa di primo giudizio, 26 erano state giudicate in via definitiva e condannate (41,3%), mentre 8 avevano una posizione cosiddetta "mista con definitivo", cioè avevano almeno una condanna definitiva e altri procedimenti penali in corso.