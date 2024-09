Carceri: Ariano Irpino, in ospedale quattro agenti aggrediti

AVELLINO, 16 SET - Ancora gravi criticità nelle carceri irpine vengono segnalate dai sindacati della Polizia penitenziaria ad Avellino e Ariano Irpino. Nella casa circondariale arianese, riferiscono il segretario della Uilpa, Franco Volino, e la segretaria regionale del Sappe, Tiziana Guacci, un detenuto nigeriano ha incendiato un materasso e alimentato le fiamme con le suppellettili sradicate all'interno della cella: armato di una spranga di ferro ha poi aggredito gli agenti in servizio intervenuti per fermarlo. Quattro poliziotti hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere. Ad Avellino, un agente ha invece salvato in extremis un detenuto che ha tentato di impiccarsi all'interno della cella con un cappio ricavato dalle lenzuola. "Una situazione letteralmente al collasso", commentano i sindacalisti che, insieme a tutte le sigle maggiormente rappresentative, hanno chiesto un incontro al Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, e annunciato per venerdì prossimo un sit-in davanti alla sede della Regione Campania.