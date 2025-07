Carcere Sanremo, 8 agenti feriti da colpi di lametta al volto

SANREMO, 25 LUG - Otto poliziotti della penitenziaria, tra cui il vicecomandante, del carcere di Valle Armea, a Sanremo, sono rimasti feriti, nella notte, in seguito a disordini provocati da tre detenuti stranieri che, ubriachi, hanno dato in escandescenze dalle 21 di ieri alle 5 di questa mattina. A denunciare l'accaduto è il segretario regionale ligure della UilPa Polizia Penitenziaria, Fabio Pagani. Alcuni degli agenti, secondo quanto riferito dal sindacalista, sarebbero stati presi a colpi di lamette al volto. UilPa chiede l'arrivo di rinforzi e mette sotto accusa il sovraffollamento del carcere. A scatenare la rivolta la richiesta da parte del personale di rientrare in cella.